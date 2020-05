PMDF prende oito traficantes em 24 horas

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nas últimas 24 horas, prendeu oito homens por tráfico de drogas e apreendeu 6,650kg e quatro pés de maconha, 27g de cocaína, cinco celulares e R$ 25 mil em dinheiro durante ações contra o tráfico de drogas no Distrito Federal (DF).

Após denúncias, dois homens foram presos por tráfico de drogas e aprenderam R$25 mil em dinheiro, 400g de maconha, 17g de cocaína e material para embalar as substâncias, na noite dessa quinta-feira (28). A venda da droga acontecia em um apartamento quadra 123 no Areal.

Na noite de quinta-feira, um homem foi preso na Fercal. Os policiais chegaram ao local no momento em que traficante passava a droga para o usuário, na quadra 7 do Bananal. Ambos foram abordados e foi aprendido diversas porções de maconha, além de R$ 28 em dinheiro. A ocorrência foi registrada na delegacia da área.

No Setor Leste do Gama, um homem que cultiva maconha em casa, foi preso na tarde de quinta. No local foram apreendidos quatro pés da droga. A denúncia chegou ao Copom como agressão física contra a mãe e o padrasto. O autor foi preso e autuado por tráfico de drogas, vias de fato, ameaça e pela Lei Maria da Penha.

Às 1h30 de quinta-feira, dois homens foram presos por tráfico de drogas durante abordagem veicular no SIA. Com eles foram apreendidos 250g de maconha, 10g de cocaína, cinco aparelhos celulares, dentre outros pertences. Segundo o carona, eles iriam arremessar os objetos para dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Os dois detidos foram conduzidos para à 1ª DP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na madrugada de quinta, 6kg de maconha foi apreendido com dois homens durante abordagem veicular em Samambaia. O passageiro, além de assumir a propriedade do produto, informou que havia comprado por R$7,5 mil e iria vender na região do Riacho Fundo. O condutor identificou-se como motorista de aplicativo. Os dois ocupantes do carro foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia para tomada das medidas cabíveis.