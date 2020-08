PMDF prende ladrão de ônibus na Samambaia

PUBLICIDADE

Os policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem e recuperaram dinheiro e objetos roubados em um coletivo, na quadra QR 429/431, em Samambaia, às 20h35, desse sábado (23).

A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP31) patrulhava na região quando foram abordados por um motorista de ônibus informado que eles haviam sido roubados na quadra 427/429 e que o indivíduo havia fugido a pé. De posse das características, os policiais fizeram uma varredura pelas quadras próximas, conseguindo localiza-lo. Com ele foi encontrado dois celulares, dinheiro, a mochila, além da folha de ponto do motorista do ônibus.

O detido foi encaminhado à 26ª Delegacia para registro, onde as vítimas reconheceram o autor.

