PMDF prende jovens que roubaram carro no Guará

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou, nesta terça-feira, a apreensão de três menores envolvidos no furto de veículo na Colônia agrícola Bernardo Sayao, no Guará.

Ao jogar o lixo na caçamba, a vítima foi abordada por bandidos armados que levaram seu carro. A articulação entre as forças permitiu o encontro dos adolescentes e do carro roubado .