PMDF prende jovem empreendedor do tráfico com pistola e 5kg de maconha

Um adolescente foi apreendido suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo após abordagem na chácara 6 do assentamento 26 de Setembro na Cidade Estrutural, por volta das 19h30 desta quinta-feira (19).

Policiais Militares do 15º Batalhão passavam pela rua 6 quando avistaram 6 homens em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Com um dos abordados, um jovem de 17 anos, a equipe encontrou uma pistola 635 com duas munições intactas e uma porção de maconha.

Na casa do adolescente os policiais encontraram aproximadamente 5kg de maconha divididos em 10 tabletes, plástico filme e uma faca. Ele foi apresentado na DCA II, onde responderá pelo ato infracional.

As informações são da PMDF