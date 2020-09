PMDF prende homens com arma de fogo de uso restrito e drogas no Assentamento 26 de setembro

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens com uma arma de fogo e uma porção de maconha na manhã deste sábado (26), na Entrada 01 do Assentamento 26 de setembro.

Durante patrulhamento os agentes se depararam com três homens em atitude suspeita.

A equipe então foi em direção aos homens para iniciar a abordagem e um deles correu para o matagal jogando fora a arma de fogo marca Taurus calibre .380 com a numeração suprimida.

Os policiais encontraram a arma, mas o homem conseguiu sumir no matagal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com os outros dois suspeitos foi localizado uma porção de uma substância semelhante a maconha.

Os dois homens foram conduzidos para 12º DP, em Taguatinga.