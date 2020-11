PMDF prende homem suspeito de furtar bicicletas na Asa Sul

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu na noite do último sábado (21), um homem por furto de bicicletas, na região administrativa da Asa Sul. De acordo com as informações divulgadas, a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) realizava o patrulhamento da cidade quando avistou e reconheceu o homem como sendo o autor de vários furtos de bicicletas na localidade.

Ainda segundo as informações, o homem já foi preso 12 vezes, sendo quatro neste ano. Ele é conhecido na região por cometer esse tipo de crime. O suspeito foi preso, conduzido para o 1º Depertamento de Polícia e liberado posteriormente, pois não havia nenhum mandato de prisão contra ele.