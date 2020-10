PMDF prende homem que tinha faca militar na rodoviária

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF realizou, nesta quinta-feira (16), a prisão de um homem que tinha um mandado de prisão em aberto. De acordo com as informações, o rapaz foi avistado pelos agentes por volta das 10h15, na Rodoviária.

Os policiais estavam no local para fazer patrulhamento quando visualizaram dois homens em atitude suspeita. Ao abordar a dupla, a equipe da PMDF encontrou uma faca do tipo tática militar preta com os homens. E, ao fazer um pesquisa no banco de dados, foi constatado que o rapaz tinha um mandado de prisão em aberto, além de outras passagens. Por fim, o homem foi encaminhado à 5ª DP.