PMDF prende homem que roubou a ex-namorada

O Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizou a prisão de um homem suspeito de roubar a ex-namorada, nesta terça-feira (01). De acordo com as informações, a vítima relatou que o ex-companheiro entrou na casa dela residência, em Ceilândia, a agrediu e roubou alguns objetos.

A moça ainda disse que o homem estava ao lado outro homem armado. Os suspeitos roubaram uma televisão e o celular da mulher.

A equipe do Gtop 30 foi acionada e informada que o rastreador do aparelho telefônico indicava uma casa na quadra 510, na cidade do Recanto das Emas. Um dos suspeitos foi detido no local. Dentro da casa foram encontrados a televisão e o aparelho celular da vítima.

Outros celulares com restrições também foram encontrados na casa. O suspeito foi levado para a 27ª DP e foi autuado por violência contra a mulher, roubo e receptação.