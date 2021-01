PMDF prende homem que realizou vários furtos de bicicletas no Núcleo Bandeirante

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem, de 47 anos, no entardecer dessa quarta-feira (27), no Núcleo Bandeirante. Ele foi flagrado por câmeras de segurança, enquanto praticava diversos furtos de bicicletas. Os crimes ocorriam durante a madrugada, entre 2h e 5h.

Segundo a equipe dos sargentos Claiton e Alex Vicente do 25º Batalhão, o suspeito praticou ao menos seis furtos de bicicletas em residências, sendo que o mais recente ocorreu na semana passada.

Por meio das imagens das câmeras de segurança, as autoridades identificaram os dois suspeitos, que agiam sempre a pé. Um deles usava tênis, short, camisa com capuz e mochila.

Durante a ação, a dupla fez uso de um alicate para cortar o cadeado do portão de uma garagem. Em seguida, eles entravam silenciosamente nas residências e furtavam as bicicletas.

Após analisar as imagens, a equipe da PMDF localizou um dos envolvidos. De acordo com a corporação, por volta de 5h20 dessa quarta-feira (27), o homem chegou a perceber a aproximação da viatura policial e tentou despistar a guarnição. Ele seguiu em direção ao viaduto, na 3ª Avenida, próximo à linha do trem, no Núcleo Bandeirante. No local, a polícia conseguiu abordar o suspeito.

Com ele, foram encontrados um alicate, uma chave de fenda, uma bomba de ar para bicicleta e um jogo de chaves.

Segundo o sargento Claiton, os dois suspeitos são moradores de Ceilândia. Após ser detido, o homem foi conduzido à 11ª DP, onde confessou os crimes. Foi constatado que ele estava em liberdade provisória. As autoridades seguem investigando o outro envolvido.