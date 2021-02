PMDF prende homem que assassinou a facadas sua ex-companheira

PUBLICIDADE

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) prenderam em flagrante um homem acusado de matar a ex-companheira com golpes de faca. O fato ocorreu por volta das 17h deste sábado (13) na QND 52 em Taguatinga.

A equipe do Gtop 22 foi informada que um homem estaria agredindo uma mulher com golpes de facas. A equipe estava próxima e chegou no local instantes após o crime. A vítima, uma mulher de 36 anos, estava caída no chão. O agressor (40 anos) estava cercado por populares e foi detido pelos policiais.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas a vítima já havia morrido. Ela foi atingida por cerca de 30 facadas.

O casal estava separado há cerca de um mês. Ele tinha um filho de 18 anos e outro de 2 anos. O detido foi levado à 17º Delegacia para registro da ocorrência.

As informações são da PMDF