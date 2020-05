PMDF prende homem que agredia os pais e mantinha plantação de maconha em casa

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu no Gama, na tarde desta quinta-feira (28), um homem que cultivava pés de maconha em casa.

A informação que chegou aos militares era de que o filho estava agredindo a mãe e o padrasto em um chácara no setor Leste do Gama. Quando chegaram no local, a vítima confirmou a agressão e contou que o filho cultivava os pés de maconha em casa.

A mãe apontou o lugar da plantação e os policiais confirmaram que haviam quatro pés da planta. O autor foi preso e autuado por tráfico de drogas, vias de fato, ameaça e pela lei Maria da Penha. Veja: