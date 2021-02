PMDF prende homem por violência contra mulher e tráfico de drogas em Ceilândia

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

A Polícia Militar do DF prendeu, na manhã desta terça-feira (02), um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na Ceilândia Sul. Na ocasião, os policiais foram acionados para atendimento de uma possível violência contra mulher.

No local, a vítima estava fora da casa e relatou que foi proibida de entrar no local pelo marido, que estava dentro da residência bastante agressivo. Os policias iniciaram uma negociação com o homem, mas ele não cedeu.

A polícia entrou na casa e o homem, quando percebeu a entrada dos policiais, tentou fugir pelos fundos, mas foi capturado.

Os policiais encontraram uma arma de fogo calibre .12 de fabricação caseira na cozinha e dentro do quarto um simulacro de uma pistola calibre .9 mm, 27 porções de maconha, balança de precisão e um rolo de papel filme.

Ambas as partes foram encaminhadas à 15ª Delegacia para registro da ocorrência.