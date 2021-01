PMDF prende homem por pesca ilegal na reserva da Lagoa Bonita, em Planaltina

PUBLICIDADE

Um homem foi preso, por volta das 17h30 dessa quarta-feira (20), por pesca ilegal na Unidade de Conservação na Lagoa Bonita, em Planaltina. De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), um menor que estava com o suspeito foi apreendido.

Uma equipe da Rádio Patrulha (RP3206) realizava uma ronda na região, quando foram informados pelos vigilantes da estação ecológica sobre dois homens praticando pesca no interior da reserva.

Os policiais do BPMA foram até o local e abordaram os envolvidos. Com eles, foram encontradas duas mochilas, contendo linhas com iscas artificiais, alicate de ponta, faca de mesa e tesoura de ponta.

Os dois não portavam documentos, mas alegaram que eram menores de idade. Em seguida, eles foram conduzidos à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local, as autoridades confirmaram que um deles era menor de idade, mas o outro tinha mais de 18 anos e foi conduzido à 16ª Delegacia para registro da ocorrência. O menor foi autuado por ato infracional análogo ao crime ambiental.