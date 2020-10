PMDF prende homem e apreende três menores no Paranoá

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem e apreendeu três menores por uma série de condutas ilícitas praticadas no Paranoá. A abordagem foi realizada na tarde dessa terça-feira (20).

Por volta das 16h50, uma equipe de militares realizava um patrulhamento na quadra 29, conj. P, no Paranoá. Em seguida, os policiais avistaram um jovem em atitude suspeita.

O menor foi abordado e com ele os agentes encontraram um celular e duas porções de maconha. Na sequência, foi constatado que o aparelho era produto de um roubo a uma loja em São Sebastião. Na época, vários celulares foram roubados do estabelecimento.

Ao ser questionado, o jovem informou que os outros aparelho estariam em sua residência. Além disso, uma outra parte dos celulares estaria com um vizinho, no entanto, um dos aparelho já havia sido vendido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em posse das informações, os policiais deram prosseguimento à ação e abordaram o vizinho. Com ele, os policiais militares encontraram mais dois aparelhos celulares, além de uma arma de fogo utilizada no roubo, um revólver cal. 38 e sete munições intactas do mesmo calibre.

Foi encontrado ainda 7 porções de cocaína, um colete balístico, duas balanças de precisão, R$ 368,00 em espécie e diversas peças de aparelhos celulares.

Os jovens menores de idade foram encaminhados à DCA e o homem foi preso e encaminhado à 6ª DP.