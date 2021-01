PMDF prende homem e apreende adolescente por envolvimento com tráfico de drogas

PUBLICIDADE

Mateus Souza

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um adolescente, de 17 anos, e prendeu um homem, de 23 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na noite dessa quinta-feira (7), em Taguatinga. Os militares apreenderam 5kg de maconha com os suspeitos.

Uma equipe do GTOP 22 avistou a dupla na QNA 37, em um veículo Fiat Palio. Na sequência, os policiais iniciaram a abordagem, mas os suspeitos empreenderam fuga com o carro.

Logo a frente, os militarem conseguiram conter os suspeitos. A equipe também realizou uma varredura no percurso e localizou cinco tabletes de substância entorpecente semelhante à maconha.

Após serem questionados, a dupla alegou ter comprado a droga por R$ 7.000,00.

O homem foi preso e conduzido para a 12ª DP, para registro do flagrante. O adolescente foi encaminhado à DCA II.