PMDF prende homem com cocaína no Paranoá

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite desse domingo (14), abordou um motociclista, na quadra 15 do Paranoá, que portava substância entorpecentes.

O Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), durante patrulhamento na área rural do Paranoá, viu o motociclista com atitude suspeita e deu ordem de parada. O condutor, entretanto, ignorou a determinação e tentou fugir em direção ao Paranoá.

A equipe do GOC o acompanhou por vários quilômetros e, ao realizar a abordagem, encontraram diversos pinos de possível substância entorpecente (cocaína). O homem foi conduzido à 6ª DP para as providências cabíveis.