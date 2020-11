PMDF prende foragido da justiça na Rodoviária Interestadual

PUBLICIDADE

Por volta de 18h dessa quinta-feira (12) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), realizada buscas na Rodoviária Interestadual de Brasília quando o cão Cobolt sinalizou em uma mochila abandonada pelo dono minutos antes da chegada da corporação.

Após vistoria na mochila, os militares perceberam que havia uma caixa de som com o odor de substância entorpecente. Ao abrirem a caixinha, localizaram porções de maconha envolta em borra de café. O homem proprietário da droga foi preso com a ajuda de vigilantes da Rodoviária.

Contra ele constava um mandado de prisão por ter cometido um estupro de vulnerável no estado de Tocantins. A ocorrência foi registrada como uso e porte de substância entorpecente. Foram apreendidas 9 porções de maconha e a ocorrência foi registrada na 1ª DP como uso e porte de substância entorpecente, apreensão de substância entorpecente e cumprimento de mandado de prisão.