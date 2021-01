PMDF prende ex presidiário com drogas e armas

PUBLICIDADE

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, porte de entorpecente e crime ambiental na DF 440, Itapoã, às 18h20, deste sábado (16). A equipe do Grupamento de Operações de Trânsito (GOT) estava se deslocando ao Paranoá para cumpri uma Ordem de Serviço, quando avistou um veículo S10 jogando lixo em uma área ambiental.

Os policiais se deslocaram ao local. Dentro do veículo foi encontrada uma arma calibre .12 enrolada em um moletom no banco traseiro, seis munições em uma lata entre os bancos da frente. Foi encontrado também uma porção de cocaína e um celular da marca iphone de cor rosa no porta luvas. Perguntado sobre o celular não soube informar a procedência e ao pedirem para desbloquear, ele não conseguiu fazê-lo.

Ele foi conduzido à 6ª Delegacia onde se verificou que ele estava em prisão domiciliar e havia vários flagrantes do art. 157 e do art. 180 do Código Penal. Houve registro pelo crime do porte de arma e munições, os demais ficaram em apuração. O veículo foi recolhido ao Depósito do Detran por não estar licenciado.

As informações são da PMDF