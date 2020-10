PMDF prende em flagrante autor de feminicídio tentado em Brazlandia/DF

PUBLICIDADE

Na manhã deste sábado (17), policiais do plantão da 18ªDP receberam a informação de que duas pessoas (um homem e uma mulher) tinham entrado no Hospital Regional de Brazlandia com ferimentos por faca.

As autoridades encontraram a vítima, uma mulher de 45 anos, em estado gravíssimo decorrente de facadas desferidas em seu pescoço pelo autor, um homem de 32 anos. No momento da chegada dos policiais, o autor já estava iniciando uma tentativa de fuga do hospital, a qual foi impedida pela PMDF.

O autor confessou a prática do crime e informou que o casal mantinha um relacionamento amoroso há cerca de 6 meses e, na madrugada de hoje, após uma noite marcada pelo uso de bebida alcoólica e cocaina, ambos discutiram. Ao chegarem em casa, o homem pegou uma faca tipo peixeira na cozinha, jogou a vítima ao chão e cortou o seu pescoço com o instrumento. Em seguida, teria tentado suicídio, sem sucesso – ficando apenas com ferimento leve.

A vítima, caída no chão da casa, ainda conseguiu convencer o autor que a levasse até o hospital de Brazlandia, tendo ele colocado-a no seu veículo e se dirigido até o nosocômio. Já no hospital foi surpreendido pela rápida ação dos policiais civis, os quais deram voz de prisão a ele. Após, a equipe ainda se deslocou até a residência onde o crime ocorreu, verificando inúmeras manchas de sangue no local, além de encontrar e apreender a faca instrumento do crime.

O autor foi autuado pelo crime de feminicídio, na forma tentada, crime este que possui pena de 12 a 30 anos de prisão.

As informações são da PMDF