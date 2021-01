PMDF prende dupla suspeita de homicídio em Planaltina

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite dessa segunda-feira (11), dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido na manhã do mesmo dia. Os suspeitos foram detidos em Planaltina-DF.

O suspeito, de 32 anos, teria matado a vítima a tiros durante uma discussão, no interior de um bar. Após o homicídio, o homem fugiu com o auxílio de um comparsa. Por volta das 22h, o TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou os suspeitos, em um bloqueio realizado na DF 345, Km 10.

O suspeito de homicídio e o comparsa dele seguiam em um VW Fox. Eles estavam com a arma do crime, uma pistola calibre 380 com dois carregadores e 26 munições, e pretendiam fugir da cidade.

Os policiais, ao examinarem a arma, verificaram que ela estava suja de sangue. Os militares verificaram que os autores do homicídio estavam foragidos. Após serem questionados, a dupla confessou o crime.

A polícia realizou uma vistoria na casa do autor dos disparos, onde foram encontrados um cofre com duas armas de fogo: uma carabina calibre 20 e outra calibre 22. As armas foram apreendidas na 13ª DP.

O delegado autuou o autor dos disparos por homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo, sendo solicitada a sua prisão preventiva. O outro envolvido tem 41 anos e estava em prisão domiciliar.