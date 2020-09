PMDF prende dupla por tráfico de drogas em Santa Maria

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 26º Batalhão (Gtop 26), prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Santa Maria. Por volta de 17h dessa sexta-feira (4) a dupla foi vista saindo de uma casa na QR 122 em um carro em alta velocidade.

O condutor ignorou a ordem de parada dos policiais, dirigiu pela contramão e foi abordado na rotatória da QR 418, após o cerco policial. O motorista tinha R$ 610 em espécie na cintura e, além disso, três porções de maconha foram encontradas dentro do carro e uma porção maior foi dispensada durante a fuga.

Na residência que estavam os suspeitos, a corporação encontrou mais uma porção grande e duas menores de maconha, três de cocaína e uma de crack. Além dos entorpecentes, os policiais encontraram dois notebooks de procedência duvidosa, R$ 450 em espécie e uma balança de precisão.

Um suspeito disse que a dupla comprou a droga em conjunto, enquanto o segundo detido afirmou ser usuário e que tinha ido a residência apenas para comprar maconha. Os dois foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Polícia (DP0 onde foram autuados por tráfico de drogas.