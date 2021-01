PMDF prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Ceilândia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois jovens, na noite dessa terça-feira (19), em Ceilândia. Um dos suspeitos foi detido com diversas porções de maconha. O outro jovem foi preso após as autoridades encontrarem diversas porções de entorpecentes em um imóvel que ele havia alugado.

Por volta das 18h, os militares dos Grupos Tático Operacional 28 e 30 (8º Batalhão e 10º Batalhão) foram acionados para atender a uma ocorrência de vias de fato, na EQNM 7/9, em uma quadra de esportes. Ao chegar no local, os policiais realizaram uma abordagem e encontraram 11 porções de substâncias entorpecentes (maconha) e a chave de um imóvel.

Um dos indivíduos abordados informou que a droga lhe pertencia. O suspeito, de 20 anos, foi detido. Em seguida, duas testemunhas disseram que a chave do imóvel pertencia a um outro homem que havia ido embora.

Os policiais foram até a QNM 09, onde encontraram o dono do imóvel. O homem informou às autoridades que ele havia alugado uma de suas casas para um jovem, há pouco mais de um mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais realizaram uma vistoria na residência e encontraram diversas porções de drogas, um balança de precisão, dinheiro e uma arma de fogo calibre 38 com seis munições intactas.

Posteriormente, o suspeito, de 28 anos, foi localizado e detido. Foram apreendidas dentro da casa, além da arma, 26 pedras de crack, seis porções de Skank, 24 porções de maconha e 1,1 quilos de maconha. Também foram apreendidos 1.595,00 reais em espécie, uma balança de precisão, uma faca, dois celulares e duas bicicletas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem de 20 anos possui várias passagens, incluindo violência doméstica, receptação, uso e porte de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo de veículo, roubo a transeunte, roubo a estabelecimentos comerciais e roubo de veículo. O outro detido, de 28 anos, tem passagens por posse ilegal de arma de fogo, uso e porte de substância entorpecente e tráfico de drogas.