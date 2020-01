PMDF prende casal por tráfico de drogas na Asa Norte

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional 26 (Gtop 26), prendeu, no início da noite dessa quarta-feira (1º), um casal que vendia drogas e um homem que comprou o entorpecente na Asa Norte.

A corporação fazia patrulha na região quando viu um homem em atitude suspeita. Decidiram, então, fazer a abordagem e, com ele, encontraram uma pedra de crack. Ele contou aos policiais que havia comprado o entorpecente de uma mulher no início do Eixão Norte.

A PMDF se dirigiu para o local e abordou uma mulher e dois homens. Um deles disse que tinha acabado de comprar uma pedra de crack e o outro disse que tinha acabado de usar a droga. Eles encontraram mais pedras com o casal e uma quantia de dinheiro. O casal foi autuado por tráfico de drogas e o primeiro homem abordado foi autuado por uso e porte de drogas.