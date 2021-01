PMDF prende casal por tráfico de drogas em Samambaia

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um casal, de 30 e 28 anos, suspeito de tráfico de drogas. A dupla foi detida na madrugada desta sexta-feira (8), em Samambaia. Com eles foi apreendido um tablete com cerca de 500 gramas de maconha.

Por volta de 1h, a equipe do GTOP 31 do 11º Batalhão realizava um patrulhamento na QR 515, quando se deparou com um homem em atitude suspeita. De acordo com os militares, ao avistar a viatura, o suspeito entrou correndo em uma residência, trancando rapidamente o portão.

Os policiais fizeram contato com a moradora da casa e ela informou que o suspeito era seu marido. A moradora autorizou os policiais a entrarem na residência para averiguar que ali não tinha nada de ilícito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, as militares encontraram um tablete grande de substância semelhante à maconha, algumas porções fracionadas da mesma substância, além de uma balança, uma faca com resquícios de maconha e R$ 159,00 em dinheiro.

O casal foi encaminhado à 26ª DP para as providências cabíveis.