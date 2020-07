PMDF prende casal e apreende arma, drogas e dinheiro em Samambaia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma mulher e o marido dela por suspeita de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, nessa segunda-feira (6). A abordagem ocorreu quando o casal estava próximo a uma residência, em Samambaia.

Uma equipe da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) realizava um patrulhamento próximo a Qr. 311, em Samambaia, quando visualizou uma mulher descer de um veículo. Ela estava em posse de uma sacola e, ao avistar a viatura se aproximando, correu em direção a uma residência próxima. De acordo com a polícia, antes de entrar na casa, a suspeita teria jogado a sacola ao chão.

Os agentes iniciaram uma abordagem no local. Ao verificar a sacola que havia sido arremessada, as autoridades encontraram aproximadamente meio kg de um composto semelhante à cocaína. Ao realizarem uma vistoria no quarto da mulher, os policiais encontraram, em um armário, uma porção da mesma substância que havia na sacola e R$6200,00 em espécie. Em outra parte do móvel, também foi localizado uma arma de fogo, marca Taurus, modelo TCP 738, Cal. 380, N°79147D, carregada com seis munições, além de um carregador da mesma arma.

Ao ser questionada, a suspeita assumiu a propriedade dos ilícitos. O esposo da mulher alegou que todo o material encontrado era de sua esposa. Com isso, ambos foram encaminhados até a 16ª DP. No local, uma policial revistou a mulher e encontrou uma quantia de R$250,00 em espécie.

