PMDF prende casal com arma e droga no Riacho Fundo I

Os policiais militares do 25º Batalhão prenderam um casal por porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de entorpecente, no Setor de Oficina, setor A, no Riacho Fundo I, por volta das 20h, dessa quarta-feira (18).

A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 45) patrulhava na região, quando perceberam um carro afastado, com farol ligado e o som bem alto. Sentados no capô estavam um homem e uma mulher, ao aproximarem do veículo e começarem uma entrevista, o homem se mostrou bem agressivo, chamando a atenção dos policiais, que decidiram aborda-los.

Foi encontrado um frasco grande de “lança perfume” e dentro da bolsa da mulher, foi encontrado um revólver calibre .38. Ambos foram encaminhados à 21ª Delegacia para registro.

As informações são da PMDF