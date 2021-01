PMDF prende 4 suspeitos e apreende um menor em operação na Área Central de Brasília

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu quatro suspeitos e apreendeu um adolescente durante uma operação na Área Central de Brasília, na noite dessa quarta-feira (6). A ação foi comandada pelo Tenente Edimar e contou com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Na região, as equipes, por meio do GTM 26, realizaram cerca de 80 abordagens a pessoas e sete abordagens a veículos. Ao final da operação, uma pessoa foi presa por uso e porte de substância entorpecente, um outro suspeito foi detido por lesão corporal e uma terceira pessoa foi detida por descumprimento de medida judicial.

Além disso, um menor foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de uso e porte de substância entorpecente. Os policiais também apreenderam sete facas.