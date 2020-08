PMDF participa de operação no assentamento 26 de setembro

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) participou, como forma de apoio, de uma operação do DF Legal nesta quarta-feira (26) no assentamento 26 de setembro. Segundo a corporação, foi necessário o uso de equipamento não letal por parte da corporação após manifestantes realizarem quatro barreiras, com fogo e camas de faquir.

Por meio de nota, a corporação afirmou que os manifestantes “arremessaram diversos objetos contra os policiais militares como garrafas, pedras, pedaços de pau, bolinhas de gude arremessadas com estilingue e fogos de artifícios. Infelizmente, a PMDF teve que agir para que a ordem fosse cumprida”.

Dois dos policiais que participavam da operação acabaram lesionados e foram socorridos. Dente os manifestantes, até o momento, um foi detido por lesão corporal. A operação ainda está acontecendo.

Veja imagens: