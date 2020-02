PMDF localiza ponto de desmanche de carros

PUBLICIDADE 

Por meio do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou um carro roubado na chácara Santa Luzia, na Estrutural, na tarde desta terça-feira (18).

A corporação realizava voo de instrução na região quando viram o carro em uma região de matagal atrás da chácara. Eles solicitaram, então, auxílio de viatura de solo no local e identificaram uma área de aparente desova de carros.

O veículo, já identificado, havia sido furtado na tarde dessa segunda-feira (17), na quadra 32 do Guará. Foi realizado contato com proprietário que compareceu no local. Outra carro, porém só com a carcaça também foi encontrado.