PMDF localiza plantação de maconha e apreende dois jovens no Gama

João Paulo de Brito

A Polícia Militar do Distrito Federal localizou nesta quarta-feira (25) uma grande plantação de maconha, na região administrativa do Gama. Durante a operação, os militares apreenderam dois adolescentes.

De acordo com as informações divulgadas, a equipe realizava o patrulhamento na área quando recebeu informações sobre um possível caso de tráfico de drogas na região.

Ao chegar no local, os policiais encontraram dois jovens fracionando e embalando os entorpecentes. Com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), os militares fizeram uma varredura completa na área. Ao todo, o cão Bruno localizou uma plantação com 29 pés de maconha.

No total, os militares encontraram mais de dois quilos de maconha, um revólver calibre .22, uma espingarda artesanal e três balanças de precisão foram encontrados.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente.