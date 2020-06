PMDF localiza laboratório de produção de drogas no Setor O

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Na noite de ontem (5), policiais militares integrantes do Grupo Tático Operacional 30 (10º Batalhão), localizaram um laboratório que produzia drogas na QNO 09, no Setor O. Um homem foi autuado por tráfico de drogas.

Os agentes faziam um patrulhamento quando viram dois homens em um carro preto. O veículo estava com os faróis apagados e os dois ocupantes demonstravam nervosismo. Na abordagem, nada foi encontrado com o motorista. Com o passageiro os militares encontraram uma porção de cocaína. Na porta do carro foi achado 172 comprimidos de ecstasy.

Os policiais foram até a casa do suspeito e, com autorização da proprietária, foram autorizados a entrar no imóvel. Lá, encontraram um quarto transformado em estufa para produção e vendas de drogas.

Dentro do cômodo, os agentes acharam duas prensas, sementes de maconha, cristal, uma máquina de cartão, 1.200,00 reais e balança de precisão. Todos os objetos e os envolvidos foram levados para 15ª DP.

