PMDF lança série de podcasts

Nesta semana, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) lançou uma série de podcasts semanais. Os episódios serão lançados toda segunda-feira no canal da corporação no Spotify.

No primeiro episódio, como o tema “Sargento realiza parto de emergência de PMDF”, foram abordados os seguintes assuntos:

“Prorrogação das inscrições para curso de instrutor de Tiro, armamento e munição; Inscrições abertas do Curso de Pilotagem Policial Nível Misto; PMDF lança medidas de combate à dengue; Sargento realiza parto de emergência e salva mãe e filha em Planaltina; Segurança no carnaval do Distrito Federal; Mensagem do Comandante-Geral para tropa sobre o carnaval; Policiais fazem doações para recém-nascidos;”

Para escutar, acesse o episódio clicando aqui