PMDF interdita trânsito na Esplanada na próxima segunda-feira (1º)

Na próxima segunda-feira (dia 1º), a PMDF irá interditar o trânsito na Esplanada dos Ministérios devido à abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. A via estará interditada já durante a madrugada, nos dois sentidos do Eixo Monumental. A interdição durará até a definição dos próximos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O comandante do Policiamento de Trânsito, coronel Edvã de Oliveira, afirmou que o objetivo é garantir a segurança de todos os que estarão presentes ao ato e dar fluidez ao trânsito. “Optamos por causar o menor impacto possível à população”, frisa.

A interdição irá ocorrer da via L4 até a L2. Os motoristas que trafegam pela S1, via que dá acesso à Praça dos Três Poderes, serão desviados para a L2 Sul, na altura da Catedral de Brasília.

Quem vier pela L4 Norte, será obrigado a seguir pela via no sentido Asa Sul. Na altura do Quartel do Corpo de Bombeiros, o trânsito ficará interditado.

As vias S2 e N2, que passam atrás dos anexos dos ministérios, servirão de ponto de acesso aos edifícios governamentais do executivo. Através dessas vias os motoristas também terão acesso aos estacionamentos.