PMDF impede suspeitos de fornecer drogas em presídio

Policiais militares do 4º Batalhão detiveram dois homens suspeitos de tráfico no SIA trecho 17, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), às 2h30 deste domingo (31). Eles foram impedidos de jogar drogas e celulares para dentro do complexo.

Um veículo com três suspeitos foi visto nos fundos do CPP. Quando os policiais se aproximaram, o carro com três suspeitos fugiu em alta velocidade. O trio foi acompanhado e abordado 1 Km a frente.

Um dos suspeitos conseguiu fugir correndo, porém os outros dois que estavam no carro foram detidos.

Dentro do veículo haviam vários pacotes embrulhados contendo drogas, celulares, alimentos, fumo e chips de celular.

A dupla foi conduzida para a 1ª DP. Um deles falou que recebeu R$ 200,00 para jogar os pacotes dentro do CPP, enquanto o segundo afirmou que apenas pegou os dois homens em Samambaia e os conduziu para o centro penitenciário.

As informações são da PMDF

