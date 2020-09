PMDF impede novo assentamento próximo a Samambaia

PUBLICIDADE

Os policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental prenderam um homem por estar realizando obras ilegais no Setor Agrícola Vereda, em Samambaia, às 15h20, dessa segunda-feira (31).

A equipe do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) patrulhava na região quando observaram uma Van Renault, as margens da BR 060, estacionada em uma área de vegetação fechada. Os policiais fizeram a abordagem, não encontrando nada com ele, mas perceberam uma edificação de aterro, bem próximo a um curso d’água e grande quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados na área.

O homem abordado disse não ter autorização para construção na área e alegou ter sido contratado para realizar a obra. Ele foi conduzido à 26ª Delegacia para registro.

As informações são da PMDF