PMDF impede moradora de tocar fogo em apartamento

A Polícia Militar (PMDF) impediu que a moradora de um apartamento localizado no setor Lúcio Costa, no Guará, ateasse fogo no local.

A corporação foi acionada para atender a uma ocorrência que supostamente envolvia violência doméstica. Ao chegar ao apartamento, os militares encontraram um casal. Um homem contou que discutiu com a companheira; a mulher disse que estava tudo bem e que não queria a presença dos policiais.

No entanto, os militares perceberam que havia vidro no chão, objetos espalhados e muito álcool derramado pela residência. A mulher disse que sofria de transtorno bipolar, que não vinha se medicando e que pretendia incendiar o apartamento.

Neste momento, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e passaram a dialogar com a mulher, no intuito de acalmá-la. A mulher foi atendida e levada ao Hospital Regional do Guará (HRGu).

