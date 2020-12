PMDF identifica suspeitos de atirar em festa clandestina e prende um homem com mandado em aberto

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) identificou os suspeitos que atiraram em uma festa clandestina na tarde da última sexta-feira (25), no Conjunto H da Quadra 204 de Santa Maria.

Alguns jovens armados com pistolas automáticas aparecem em vídeos que circulam nas redes sociais, disparando para o alto, em meio a muita aglomeração. Quatro homens foram conduzidos à DP, mas foram liberados por não estarem em flagrante sendo aberto o inquérito para apontar os responsáveis pelos disparos. Um homem foi preso por ter um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Cercos foram promovidos durante o fim de semana. Segundo os militares, no sábado (26), foi apreendido um revólver .38 com cinco munições. Os soldados tentaram abordar uma moto com dois homens, eles fugiram, mas jogaram fora a arma.

As autoridades afirmaram que neste fim de semana impediu mais duas festas que estavam programadas em Santa Maria, mas cujos organizadores não tinham alvará para realizar os eventos. A fiscalização é feita em parceria com a Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística (DF Legal).