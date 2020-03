PMDF faz o resgate de cinco jibóias apenas neste Sábado

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou, apenas nesse sábado, cinco jibóias. Só em janeiro desse ano foram realizados 596 resgates de animais de diversas espécies. Nesse sábado foram 15 resgates.

Um dos resgates foi realizado na Quadra 17 do Setor de Mansões do Park Way e outro dentro de uma casa no Recanto das Emas. Os animais tinham suas características preservadas e serão soltas em seu habitat natural.