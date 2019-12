PMDF faz ações de solidariedade neste Natal

PUBLICIDADE 

Por Paula Beatriz

Nesta tarde de Natal, quarta-feira (25), no Paranoá, foi realizada a VI Ação de Natalina do GTOp 40.

Este é o sexto ano consecutivo da Ação Natalina. Aproximadamente 30 policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) fizeram o Natal mais feliz para muitas famílias do Paranoá e Itapoã. Os policiais distribuíram cestas básicas, brinquedos e doces para toda a comunidade.

Os brinquedos e alimentos doados são frutos da arrecadação dos próprios policiais e colaboradores. Foram diversas cestas básicas, brinquedos e panetones arrecadados.

A distribuição teve início no 20º Batalhão do Paranoá. De lá, os policiais seguiram pelo comércio, Itapuã e finalizaram na quadra 202 do condomínio Del Lago.

Sargento Sandro, um dos idealizadores do evento, disse: “Esta é uma forma de retribuir o carinho e respeito que recebemos da sociedade.”

Entre Lagos

No mesmo dia o jovem Felipe que completou 5 anos de idade, morador do condomínio Entre Lagos, Felipe desde os dois anos é fã da corporação e sonhava em ter uma festa de aniversário com o tema PMDF e que policiais militares fardados e com viaturas participassem da comemoração.

O subtenente Alencar e o soldado Dias Júnior, sabendo do desejo da criança, foram até o local da festa e chegaram com as luzes e sirene da viatura ligada. Neste momento puderam ver a alegria no rosto de Felipe que agradeceu a presença dos policiais em sua festa e mais uma vez confirmou que seu sonho é ser Policial Militar.

O subtenente Alencar agradeceu a Deus a oportunidade de realizar o sonho de uma criança

Com informações da PMDF.