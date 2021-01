PMDF evita que idosos fossem extorquidos no Lago Norte

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 24º Batalhão (Gtop 44) evitou na noite da última terça-feira (05) que dois idosos fossem vítimas de um golpe de falso sequestro. Na semana anterior, o idoso de 75 anos, teve o celular clonado. Os golpistas realizaram o golpe por meio dos contatos salvos.

Os criminosos fizeram duas ligações simultâneas para dois celulares da família e com a esposa da vítima em seu telefone fixo. Utilizando o viva voz, fizeram as vítimas acreditarem que ambos estavam sendo sequestrados, além da filha do casal.

O idoso foi ao banco determinado pelos golpistas para realizar o pagamento do resgate. Ele avistou uma viatura dos bombeiros e alertou que algo estava errado. Os militares, ao notarem a situação estranha, acionaram a Polícia Militar.

A partir disso, os policiais auxiliaram o senhor já na porta de um banco e utilizaram diversos métodos durante as ligações para constatar que se tratava de um golpe.

A vítima foi orientada pelos policiais durante mais de uma hora, enquanto realizava uma ligação com os golpistas, um dos prefixos deslocou à sua residência, onde sua esposa estava trancada em um quarto, em outra ligação, em pânico, acreditando que seu marido e sua filha haviam sido sequestrados.

Após assegurar que todos os envolvidos estavam em segurança, as vítimas foram orientadas a efetuar o registro na delegacia da área.