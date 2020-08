PMDF evita possível homicídio no Paranoá

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) impediu um possível homicídio na quadra 04 do Paranoá Parque no domingo (16). Duas armas foram apreendidas.

A corporação foi acionada para averiguar uma ocorrência de ameaça com arma de fogo. Um adolescente foi encontrado com arma em punho e tentou fugir quando viu os policiais, sendo alcançado logo depois. Com ele, havia um revólver calibre 22 com três munições intactas.

O jovem havia tentado correr para casa. A irmã dele, maior de idade, autorizou a entrada dos militares na residência. Os policiais encontraram mais uma arma. Desta vez, uma pistola artesanal calibre 38. Também foram encontradas porções de maconha e dinheiro em espécie:

O adolescente contou à polícia que pretendia matar um indivíduo que havia roubado um celular da irmã dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).