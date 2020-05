PMDF entrega cestas básicas para 86 famílias na Cidade Estrutural

PUBLICIDADE 

Mais de oitenta famílias carentes foram beneficiadas com cestas básicas, na tarde desta segunda-feira (25), em bairros da Cidade Estrutural. A doação realizada pela Fundação Banco do Brasil e Instituto de Cultura Brasileiro, por intermédio da primeira-dama da vice-presidência da República, contou com o apoio do 15º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com o comandante do batalhão, major Gleison, as doações atinge dezenas de famílias de todos os bairros da cidade. “As viaturas vão de casa em casa e distribuem ao morador”. Cada família recebeu uma cesta básica composta arroz, feijão, óleo, açúcar, café, macarrão, biscoito, leite e gêneros de higiene pessoal.







As famílias foram selecionadas pelo administrador da cidade, assistentes sociais e coleta de dados por policiais militares, que levaram em consideração o estado de necessidade de cada família.

Com informações da PMDF