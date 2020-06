PMDF encontra arma e drogas em quarto no Gama

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29), apreendeu arma e drogas dentro de um quarto em uma casa na quadra 46 do Gama. Por volta de 18h dessa sexta-feira (12) a corporação viu um suspeito correndo em direção ao conjunto A.

A equipe do Gtop 29 entrou na rua e avistou uma casa com o portão e portas abertas. As pessoas que estavam na casa afirmaram que a residência pertencia a um primo e que ele estava fora. Durante busca na residência, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 23 munições, uma porção de cocaína, quatro comprimidos de ecstasy, R$ 260 em espécie e um tablete de maconha no quarto do dono da casa.

Questionados sobre a arma e as drogas, os ocupantes da casa disseram que não sabiam da existência do material e que ficavam na casa do primo apenas para produção e entrega de crepes. Todo o material apreendido pela corporação foi conduzido para a 20ª DP.

