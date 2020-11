PMDF encontra 200 kg de maconha embaixo de cama de criança

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu, na noite de quinta-feira (26), 190 quilos de maconha e 10 quilos de skunk. A droga estava debaixo da cama de uma criança de 6 anos, filha de um dos suspeitos. A apreensão ocorreu na quadra 105 do Sol Nascente.

Militares chegaram até os suspeitos durante patrulhamento no Recanto das Emas. Os homens foram flagrados fazendo uma entrega no local, usando uma carroça. No veículo, havia cerca de 2 kg de maconha misturados em entulho. Havia também uma conta de energia com o endereço do Sol Nascente, o que chamou a atenção dos PMs. Neste momento, descobriu-se que um dos acusados morava naquela RA.

Os policiais, então, foram até o endereço indicado na conta. Assim que chegaram, sentiram o forte cheiro de maconha. O suspeito não teve condições de esconder e indicou que a droga estava embaixo da cama da filha. O homem mora com esposa e filha, mas ambas não estavam em casa no momento da abordagem.

Segundo o terceiro-sargento W. Oliveira, a dupla vendia maconha nas regiões de Riacho Fundo, Recanto das Emas e Taguatinga. Eles usavam uma carroça acreditando ser um bom disfarce para o tráfico. Ambos foram presos em flagrante e levados para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).