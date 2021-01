PMDF encerra aglomerações no Guará e na Estrutural

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encerrou dois casos de aglomeração que aconteceram, na noite do último sábado (30), no Guará e na Estrutural. Os policiais foram acionados para conter os episódios devido as medidas de isolamento social, impostas durante a pandemia da Covid-19.

A primeira abordagem aconteceu, por volta das 23h, no estacionamento do Ginásio Cave, no Guará II. No local, mais de 250 pessoas estavam aglomeradas, com som automotivo ligado. Os policiais solicitaram apoio de diversas viaturas e GTOP para realizar as abordagens. Os veículos foram notificados.

Por volta das 4h de domingo (31), a PMDF recebeu várias reclamações de som alto e aglomeração de pessoas, em frente a uma distribuidora de bebidas, na Avenida Luiz Estevão, na Cidade Estrutural. O BPChoque precisou ser acionado para fazer a dispersão de uma festa que acontecia no meio da rua. No local, havia som alto e consumo de bebidas alcóolicas.

Com informações da PMDF