PMDF em luto com o falecimento de Meg, a K9 destaque em operações de apreensão de drogas

O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) perdeu nesta sexta-feira (5), uma de suas oficiais mais importantes. A K9 Meg, uma cadela da raça pastor alemão que se destacou no combate ao tráfico de drogas no Distrito Federal, faleceu.

Meg estava com 12 anos e já estava aposentada desde 2016. Ela havia sido adotada pelo sargento Ferreira que era seu condutor nos trabalhos policiais.

A cadela era destaque na unidade devido a alta produtividade. Ela também era condecorada em competições vindo a ser campeã em um torneio de detecção de entorpecentes em São Paulo no ano de 2013.

Segundo o sargento Ferreira, a reputação da cadela era tamanha que até mesmo os traficantes sabiam que o entorpecente seria encontrado por ser Meg a farejadora. “O que mais lembro era que quando o BPCães chegava a um local suspeito de tráfico e os suspeitos ouviam o nome “Meg” dava para perceber o desespero e o mais surpreendente era que eles conheciam ela por nome e a fama da minha querida amiga de trabalho e aposentadoria.”

Os policiais do BPCães realizaram uma cerimônia de despedida na sede do BPCães. Meg faleceu por complicações de displasia e vai deixar saudades para toda a PMDF.

