PMDF em ação nesse sábado (13)

Entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (14) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atuou para combater o crime em diversas regiões do Distrito Federal (DF).

Disparo em via pública e receptação de veículo

Policiais militares prenderam na tarde desse sábado (13), um homem que havia disparado arma de fogo em via pública e que estava na posse de um veículo produto de furto.

Os policiais receberam informação do disparo na quadra 23 de Ceilândia Norte. No local indicado, transeuntes informaram onde o autor do disparo morava. Os militares foram até a casa e realizaram contato com o tio do autor. O homem disse que com a chegada dos policiais seu sobrinho havia pulado o muro dos fundos da casa.

Um cerco foi realizado e o suspeito foi encontrado. Após varredura nas imediações, um revólver calibre 38 com três munições intactas foi encontrado no telhado vizinho. Uma capsula deflagrada foi encontrada na frente da casa. Na revista pessoal, uma chave de um veículo Peugeot/408 foi encontrada em suas roupas. Após consulta descobriu-se que o carro, que estava estacionado na frente da casa, era produto de furto. O homem foi preso e encaminhado à delegacia para registro.

Pistola e substância entorpecente no Sudoeste

Policiais militares da Rotam prenderam um homem, que transitava pelas ruas do Sudoeste, portando uma pistola e dois tabletes de provável pasta base de cocaína, na noite deste sábado (13).

Os policiais patrulhavam a cidade quando viram um homem em atitude suspeita dirigindo um VW/Gol. Com a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, porém, iniciou-se um acompanhamento, e logo, a abordagem foi realizada na quadra 305.

No interior do veículo foram encontradas uma pistola calibre 380 com quatro munições, dois tabletes do que parecia ser pasta base de cocaína e R$ 1.381. O homem foi preso e autuado em flagrante.

Apreendido por tráfico e posse ilegal da arma de fogo, adolescente mantinha drogas em casa e ameaçava o pai, quando corrigido

Adolescente apreendido por tráfico ameaçava pai

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, na tarde de sábado (13), na quadra D, conjunto D1, Vila Nossa Senhora de Fátima em Planaltina. A prisão ocorreu após abordagem ao menor de idade em atitude suspeita.

Com ele, a equipe policial encontrou porções de maconha. O jovem ainda afirmou que guardava drogas em casa e traficava para manter o sustento da família.

Os policiais militares foram até a residência do infrator e localizaram mais drogas, escondidas dentro do guarda-roupas, uma garrucha de fabricação caseira, calibre 44, além de tubos de pólvora e 11 espoletas para carregamento de cartuchos.

Segundo o pai do adolescente, o jovem não aceita mais as correções e ainda o ameaça de morte, quando ele tenta discipliná-lo.

Diante disso, o suspeito foi encaminhado à DCA para o registro da ocorrência. Ele já tinha passagem por tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, receptação e uso e porte de substância entorpecente.

Arma de fogo em São Sebastião

A PMDF apreendeu uma arma de fogo e prendeu um foragido da justiça no início da madruga deste domingo, 14 de junho, em São Sebastião.

Policiais militares integrantes do Grupo Tático Operacional 41 foram acionados por uma mulher que havia sido ameaçada pelo vizinho. Os policiais foram até uma chácara, num local conhecido como Zumbi dos Palmares e, com a vítima, passaram a fazer buscas na região.

O suspeito foi abordado logo em seguida junto com mais dois indivíduos, mas nada de irregular foi localizado. Os policiais foram até a sua residência e localizaram um revólver calibre 38. Um dos outros dois abordados estava com um celular e não informou a procedência do aparelho aos policiais militares. Na delegacia foi constatado que ele possuía contra si um mandado de prisão. O homem preso com a arma tem 33 anos e não tinha passagens pela polícia.

