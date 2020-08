PMDF em ação durante o fim de semana

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), entre a noite de sábado (8) e a manhã deste domingo (9) realizou diversas apreensões por todo o DF. Veja as ações realizadas pela corporação neste fim de semana.

Santa Luzia

A PMDF, por meio do Grupo Tático Operacional 35 (Gtop 35), apreendeu um revólver, dois tabletes e várias porções de uma substância similar à maconha na noite desse sábado (8) em Santa Luzia. A corporação fazia patrulha na Rua Santa Luzia, na altura da quadra 40, quando avistaram um homem em atitude suspeita.

Com a aproximação da viatura o homem arremessou uma mochila no telhado de uma casa. A abordagem foi realizada e após busca no perímetro foram encontradas na mochila uma balança de precisão e dois tabletes com mais algumas porções de substância esverdeada com odor e aparência de maconha.

A busca no perímetro continuou e um revólver calibre 38 com duas munições também foi encontrado. O abordado foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.

Ceilândia

A PMDF, por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), prendeu um homem foragido da justiça e que estava portando um revólver no início da noite desse sábado (8), em Ceilândia. Os policiais realizavam a barreira na cidade quando ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades. Logo um Mitsubishi/L200 se aproximou com dois homens em seu interior.

Na revista pessoal, foi encontrada na cintura do passageiro um revólver calibre 32. O homem, que tem várias passagens pela polícia, disse que portava a arma para se defender, pois tinha muitos inimigos. Ele foi encaminhado à delegacia onde foi cumprido o mandado de prisão e autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Pai e filho envolvidos em roubo a transeunte

Por meio do 13º Batalhão, a PMDF prendeu três homens e apreenderam um menor após o quarteto se envolver em um roubo à transeunte na noite da última sexta-feira (7) em Sobradinho.

Os militares receberam informação que quatro suspeitos em um Fiat/Uno haviam roubado um relógio de uma mulher próximo a rodoviária da cidade. Durante o patrulhamento, uma equipe de policiais viu o carro entre asa quadra 6 e 8.

A abordagem foi realizada em três maiores e um menor que estavam no carro. A faca usada para subtração e o relógio da vítima foram encontrados. O menor, que ameaçou a vítima com a faca, é filho do motorista do uno. Os maiores foram encaminhados à delegacia e o menor à DCA para registro.

SIA

Um adolescente de 17 anos e um homem de 35 foram conduzidos à delegacia após ocorrência de tráfico de drogas, na madrugada deste domingo (9), nas proximidades do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), SIA, trecho 17.

Os policiais realizavam o patrulhamento na área quando abordaram o condutor de uma motocicleta. Durante a abordagem, o homem afirmou que havia deixado um adolescente perto da entrada do centro prisional.

No local, os policiais militares encontraram o menor de idade. Ele portava uma mochila de delivery de aplicativo. Com ele, a equipe policial localizou maconha, porções de cocaína e quatro celulares.

Diante disso, o adolescente foi encaminhado à DCA para o registro da ocorrência. Ambos já tinham passagem por tráfico de drogas e roubo.

Samambaia

A PMDF foi acionada para atender ocorrência de roubo. Dentro do ônibus, os policiais militares encontraram o homem, bem como a arma de fogo utilizada no crime.

O homem já havia sido detido pelo passageiros e estava bastante lesionado. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A corporação apreendeu uma arma espingarda de fabricação caseira.

Diante disso, o cobrador e o motorista foram conduzidos à 26ª DP para o registro da ocorrência.

