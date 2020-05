PMDF doa 5t de alimentos para asilos e orfanatos do DF

PUBLICIDADE 

As unidades da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante o mês de abril, realizaram campanha para arrecadação de donativos que vão ser entregues às comunidades carentes e instituições de caridade do Distrito Federal.

Nessa quinta-feira (30) todos os donativos arrecadados pelo Comando de Policiamento Montado (CPMon), Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e do Complexo Administrativo da PMDF foram reunidos em frente ao Quartel do Comando Geral da PMDF para serem distribuídos em diversas regiões do DF.

O CPMon arrecadou cerca de 2,7 toneladas de alimentos e produtos de limpeza, enquanto o CPTran arrecadou mais de 1,5 toneladas. As cestas básicas arrecadadas pelo CPMOn foram destinadas aos moradores da quadra 406 do Recanto das Emas. Os diversos gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza arrecadados pelo Complexo Administrativo foram entregues a Associação Santos Inocentes na quadra 425 de Samambaia.

Os donativos angariados pelo CPTran foram distribuídos da seguinte forma:

40 cestas básicas para o Lar São Francisco de Assis, localizado no Núcleo Bandeirante

40 cestas básicas destinadas ao Lar Bezerra de Menezes, localizado em Sobradinho

31 cestas básicas para a Casa do Ceará, localizada na Asa Norte

O Crevin – Lar dos Idosos, localizado em Planaltina, foi beneficiado com materiais de limpeza e higiene e cerca de 500 kg de alimentos.

A Polícia Militar agradece a todos os policiais militares e sociedade civil que se comovem com a situação dos grupos sociais mais vulneráveis neste momento pandêmico e tão delicado e, sobretudo, estão colaborando com doações e entregas das arrecadações nas instituições. A escolha dos locais, em sua maioria, é de lares carentes onde vivem idosos que sobrevivem de doações

A corporação também entregou 347 refeições e 100 kits lanches na Estrutural. Além da PMDF, participaram também os proprietários do restaurante Panelinhas, Comitê Social Covid-19, Defesa Civil e a Administração Regional da Estrutural.