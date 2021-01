PMDF detém segurança que portava réplica de arma de fogo no Itapoã

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

Os policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) deteram, na tarde da última sexta-feira (1º), um segurança que fazia uma abordagem no KM 01 da DF 250, na região do Itapoã. De acordo com as informações, o homem estava armado com uma réplica de arma de fogo.

Após avistar um Nissan Versa com três pessoas acompanhando um Citroën C3, os policiais decidiram verificar o que estava acontecendo, pois um passageiro do Versa estava usando uma farda camuflada e apontando uma pistola para o motorista do C3, além de mandar que ele parasse o veículo para fazer a abordagem.

Ao se aproximar, a equipe do TOR abordou todos os envolvidos no episódio e percebeu que a arma usada pelo segurança era uma réplica. Além disso, os policiais encontraram uma munição 9mm dentro do Nissan.

Para os agentes, o segurança justificou que trabalha em um estabelecimento comercial e que o motorista do C3 havia se desentendido com o proprietário do comércio e teria quebrado o para-brisa do seu carro.

Todos os envolvidos foram conduzidos até a 6ª Delegacia, local em foi registrado o crime de dano e usurpação de função pública.